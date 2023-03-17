Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области пресекли сбыт крупной партии героина и метадона. В преступлении подозреваются два иностранца.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области общей сложности из незаконного оборота полицейские изъяли 242 свертка, содержащих свыше 146 граммов героина и 50 граммов метадона.

Еще в январе этого года сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков на территории Орловского муниципального округа задержали двоих граждан государства ближнего зарубежья – 31-летнего мужчину и 24-летнюю женщину. В их одежде полицейские обнаружили и изъяли 39 перемотанных изолентой свертков с порошкообразным веществом внутри. Помимо этого, оперативники изъяли из двух ранее подготовленных тайников-закладок девять свертков. Исследование показало, что это наркотик метадон массой 15,48 грамма, а также 9,52 грамма героина.

После чего в квартире, арендованной иностранцами, оперативники обнаружили и изъяли еще 194 перемотанных изолентой свертка, в которых находились наркотические средства метадон массой 35,17 грамма, а также 136,78 грамма героина. Как установили полицейские, данные вещества предназначались для дальнейшего распространения бесконтактным способом.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по покушению на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.