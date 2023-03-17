Фото: Ольга Супонева

В Орловской области досрочно сдадут ЕГЭ 59 выпускников. Экзамены будут проходить в Некрасовской школе-интернате.

Досрочный период ЕГЭ в Орловской области пройдет с 20 марта по 19 апреля 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента образования региона Алексей Карлов.

В досрочном периоде примут участие 12 обучающихся СПО и 47 выпускников прошлых лет.

Экзамены пройдут по следующим учебным предметам: русский язык – 32 участника; математика профильная – 21 человек; физика – семь человек; химия – восемь человек; биология – 13 человек; история – 18 человек; английский язык (письменно и устно) – восемь человек; обществознание – 25 человек; литература – шесть человек; информатика и ИКТ (КЕГЭ) – пять человек.