Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 10:48

В Орловской области досрочно сдадут ЕГЭ 59 выпускников

Экзамены будут проходить в Некрасовской школе-интернате
Елена Зябкина
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области досрочно сдадут ЕГЭ 59 выпускников. Экзамены будут проходить в Некрасовской школе-интернате.

Досрочный период ЕГЭ в Орловской области пройдет с 20 марта по 19 апреля 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента образования региона Алексей Карлов.

В досрочном периоде примут участие 12 обучающихся СПО и 47 выпускников прошлых лет.

Экзамены пройдут по следующим учебным предметам: русский язык – 32 участника; математика профильная – 21 человек; физика – семь человек; химия – восемь человек; биология – 13 человек; история – 18 человек; английский язык (письменно и устно) – восемь человек; обществознание – 25 человек; литература – шесть человек; информатика и ИКТ (КЕГЭ) – пять человек.