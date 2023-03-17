Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле в НКМЦ имени Круглой заработал новый томограф. На приобретение аппарата потратили 62 миллиона рублей.

Новое оборудование позволяет одномоментно исследовать до нескольких анатомических областей, дает возможность проводить 2-х и 3-х мерные изображения центральной нервной системы, органов брюшной полости, костей и суставов, церебральных артерий с последующими измерениями их параметров для планируемого оперативного вмешательства. Томограф может работать круглосуточно, а проведенное на нем исследование получается максимально информативным.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, из областного бюджета было выделено 4,6 миллиона рублей на проведение капитального ремонта помещения компьютерной томографии.