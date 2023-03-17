Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

В Орле участвующих в СВО росгвардейцев представили к наградам. Сотрудников, отличившихся в ходе выполнения боевых задач, поощрили памятными медалями.

Церемония награждения состоялась в спецподразделениях ОМОН «Крепость» и СОБР «Орел». Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии региона.

Глава областного правоохранительного ведомства, полковник полиции Сергей Старосельцев вручил коллегам памятные медали «Участнику специальной военной операции», а также поблагодарил их за профессионализм и преданность служебному долгу.

Медаль «Участнику специальной военной операции» была учреждена приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 26 мая 2022 года № 170 и вручается военнослужащим, сотрудникам полиции, гражданским служащим, работникам Росгвардии, а ветеранам и гражданам, отличившимся в оказании содействия в выполнении задач СВО.