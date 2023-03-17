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НовостиОбщество17 марта 2023 8:16

Орловские студенты отремонтировали машину для участников СВО

Автомобиль уже отправили военным для выполнения поставленных задач
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловские студенты отремонтировали машину для участников СВО. Автомобиль уже отправили военным для выполнения поставленных задач.

Ремонтные работы были произведены по инициативе директора Орловского реставрационно-строительного техникума Сергея Лупина в рамках Всероссийской акции «Мы вместе». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Автотранспорт для военнослужащих отремонтировали работники техникума, а также студенты третьего курса по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».