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В Орловской области появится завод по производству телематического оборудования. Разрешение на строительство получил один из резидентов экономической зоны «Орел».

Инвестиционный проект завода, производящего телематическое оборудование для автопроизводителей с общим объемом инвестиций 145 миллионов рублей реализуется с 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Предприятие уже получило всю разрешительную документацию и готовится к поставке и монтажу оборудования. По плану, к концу второго квартала текущего года будут проведены пуско-наладочные работы.

В этом году компания дополнительно направит в проект 30 миллионов рублей, а также создаст 40 новых рабочих мест.