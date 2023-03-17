Фото: мэр орла Юрий Парахин

Участник СВО забрал на фронт двухметровый флаг Орла. С собой орловцу также передали бензопилу и рюкзак с одеждой.

Как сообщил мэр Орла Юрий Парахин, переданный бойцу Александру флаг будет гордо реять над 79-й гвардейской реактивной артиллерийской батареей, которая наполовину состоит из орловцев.

- Следуя нашей традиции, Александр оставил свой автограф на флаге Орловской области. Как и все, кто там расписывался, он вывел маркером: «Победа будет за нами!» И мы уверены, что по-другому быть не может!, - написал Юрий Парахин.

Александр стал первым орловцем, забравшим на фронт двухметровый флаг города. С собой участник СВО также взял бензопилу и рюкзак на 80 литров с теплыми носками и нательным бельем.