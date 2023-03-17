Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорели два дома и автомобиль. Причины пожаров установят специалисты.

16 марта, около девяти часов вечера, в поселке Нововолковский Мценского района загорелся автомобиль «ВАЗ 2115». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара автомобиль выгорел на четырех квадратных метрах. Пострадавших в машине не оказалось.

Еще один пожар произошел после полуночи, 17 марта. Пожарным поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ «Восход» в Железнодорожном районе Орла. В результате пожара выгорели два дачных дома изнутри. Пострадавших в зданиях обнаружено не было.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области пожарные ликвидировали три пожара.