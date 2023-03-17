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НовостиОбщество17 марта 2023 6:43

Орловский базовый медицинский колледж возглавил Антон Труфанов

Он исполнял обязанности руководителя на протяжении 9 месяцев
Ирина КАБАНОВА

Орловский базовый медицинский колледж возглавил Антон Труфанов. Он исполнял обязанности руководителя на протяжении 9 месяцев.

О назначении сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области. На прошлой неделе глава регионального депздрава Игорь Петчин представил Антона Труфанова коллективу уже без приставки и.о.

В этом году колледжу исполнится 125 лет. В учебном учреждении планируют развивать новое направление - обучение специальности зубного техника, а также построение на базе колледжа учебно-производственного комбината, выпускники которого смогут получать профессии младшего медбрата и косметолога.

Также в колледже планируют вводить в программы обучение на современных тренажерах и симуляторах, чтобы студенты привыкали не только к теоретической, но и к практической работе.