Фото: Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС

Орловские студенты подтянули знания основ защиты прав потребителя. Молодые орловцы поучаствовали в тематическом квизе.

Межвузовский интеллектуальный квиз прошел в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС. Он помог студентам освежить знания о правах потребителя, а также научиться их применять практически. Помимо студентов в мероприятии приняли участие специалисты регионального Управления Роспотребнадзора, которые вошли в состав жюри.

За звание лучших боролись шесть команд из трех опорных вузов Орла. Знаниями блеснули студенты Среднерусского института управления, ОГУ имени Тургенева и аграрного университета. Участникам предстояло пройти четыре раунда. Они проверили знания законодательных норм, отгадывали шарады, называли маркировки и расшифровывали определения. Еще конкурсанты представили визитную карточку команды с названием, девизом и оригинальной формой одежды.

В Среднерусском институте управления рассказали, что по итогам интеллектуального квиза лучшей стала команда студентов ОГУ имени Тургенева. Жюри также отметило команды за активное участие.