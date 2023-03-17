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Глава сельской администрации не рассмотрел обращение орловца и получил штраф. За допущенное нарушение мужчина заплатит пять тысяч рублей.

Нарушения сроков рассмотрения обращений местных жителей прокуратура выявила в администрации Труновского сельского поселения Краснозоренского района. В адрес главы администрации поступило обращение по вопросу местного значения, но рассматривать его никто не торопился.

- В связи с допущенными нарушениями в отношении главы администрации Труновского сельского поселения прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), - отметили в прокуратуре Орловской области.

По судебному постановлению должностному лицу назначили пять тысяч рублей штрафа. Сейчас нарушение устранено, заявитель получил ответ на свое обращение.