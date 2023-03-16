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Орловская прокуратура проконтролирует действия чиновников в период весеннего паводка. По итогам проверки будет принят комплекс мер реагирования.

Проверка соблюдения законодательства о защите населения и территорий от ЧС во время паводка была организована прокурором области Алексеем Тимошиным. Прокуратура даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц по выполнению плана мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья этого года.

Также ведомство проконтролирует ликвидацию последствий паводка, организацию работы пунктов временного размещения эвакуированных жителей региона, обеспечение пострадавшего населения, а также действия ответственных за состояние гидротехнических сооружений.

Как отметили в прокуратуре Орловской области, по результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. В настоящее время затопленные мосты на территории региона ограждены, организовано движение по объездным путям. Продолжается работа по выявлению подтопленных объектов.