Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле наградили отличившихся представителей сферы ЖКХ. Торжество прошло в Круглом зале областной администрации.

Поздравить сотрудников и ветеранов отрасли с предстоящим Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства пришли губернатор Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Сегодня на территории области в сфере ЖКХ действуют более 200 организаций и 100 управляющих компаний. В них трудятся более пяти тысяч человек. На их обслуживании находится порядка 11 миллионов квадратных метров жилищного фонда.

Лучших представителей сферы ЖКХ сегодня отметили почетными наградами. Знак «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России» вручили генеральному директору ООО «Жилинское» Сергею Серикову.

Благодарность Министерства строительства и ЖКХ РФ объявлена: главному специалисту жилищно-технического отдела управления ЖКХ администрации города Мценска Юрию Голикову, начальнику юридического отдела ООО «Домком» Олегу Мамошину, первому заместителю генерального директора – главному инженеру МУПП водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал» Владиславу Терновых, электрогазосварщику МУП «Орловский теплосервис» Виктору Новикову, механизатору-рабочему МУП «Посад» Николаю Халаимову и слесарю-сантехнику МУП «Орловские тепловые сети» Александру Щербакову.

Помимо этого, почетными грамотами и Благодарностями губернатора и облсовета наградили некоторых заслуженных работников отрасли.