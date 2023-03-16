В Орловской области появятся три новые спортивные площадки для сдачи ГТО. Строительные работы на объектах уже начались.

Об этом сообщил руководитель Департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.

В этом году запланировано создание трех площадок ГТО в Ливенском, Краснозоренском и Хотынецком районах. Муниципальными образованиями уже начаты работы по подготовке оснований под монтаж спортивно-технологического оборудования.

На территории муниципальных образований Орловщины в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» создаются малые спортивные площадки для выполнения нормативов ГТО. За три года, с 2019 по 2021, в районах области было создано 17 малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирования населения в соответствии с требованиями ГТО.