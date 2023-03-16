Фото: ProSport57

Юные орловчанки отличились на Всероссийских соревнованиях по брейкингу. Спортсменки привезли три награды.

Всероссийские соревнования по брейкингу «Break Rumble» прошли в Архангельске. На танцполе встретились 390 участников, которые приехали туда из 28 регионов страны. Лучших выбирали в 12 номинациях.

Орловские спортсменки взяли медали всех достоинств. Тренирует их Максим Денисов.

По информации областного правительства, среди девочек в возрасте от 7 до 9 лет лучшей стала орловчанка Александра Новикова. Серебряную медаль выиграла Елизавета Филина. В категории танцоров от 10 до 12 лет «бронзу» завоевала Варвара Денисова.