Фото: Ольга Супонева

Родители орловских выпускников смогут попробовать свои силы в ЕГЭ. В регионе пройдет акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Мероприятие состоится 17 марта в 16:00 на базе Регионального центра оценки качества образования. Оно будет проходить во всех районах Орловской области.

– Родители школьников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов, – сообщили "Комсомолке" в Региональном центре оценки качества образования.

В этом году родители будут писать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. Во время акции можно будет ознакомиться с регистрацией на экзамен и организацией рассадки участников в аудиториях. Родители увидят как выглядят рабочие места участников и как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ.

Отмечается, что мероприятие займет всего час.