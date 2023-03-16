Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле определили лучших работников культуры. Победителями стали два человека.

По информации пресс-службы администрации Орла, в конкурсе «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов города Орла» жюри единогласно определило лучших из лучших.

Победителями стали Владимир Воронцов — художественный руководитель народного любительского коллектива «Родные напевы» КДЦ «Металлург», а также Ирина Морозова — балетмейстер высшей категории Орловского городского центра культуры. Они удостоятся почетных грамот и премий в размере 30 тысяч рублей.

Судьи конкурса отдельно отметили Елену Камышеву, художника «Детского парка». Отмечается, что на церемонии награждения, посвященной Всероссийскому Дню работников культуры, ей вручат специальный приз.