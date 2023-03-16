Фото: театр "Свободное пространство"

В орловском театре «Свободное пространство» детям Донбасса показали спектакли с участием московских артистов. Постановки юным зрителям представили 14 марта.

Показ спектаклей состоялся в рамках федерального благотворительного проекта «Юные актеры – детям Донбасса». Всего постановки проекта увидят более 20 тысяч детей и подростков, прибывших из зон СВО в различные регионы РФ.

Директор орловского театра «Свободное пространство» Марина Теплова отметила, что такие проекты помогают радовать и поддерживать детей, вынужденно покинувших свой дом.

- Мы с радостью поддержали этот проект, потому что так же со спектаклями театра выезжали в пункты размещения беженцев и видели глаза детей, которые прибыли в наш регион из зоны СВО. У них украли детство. В наших силах постараться зажечь в ребятах искорку надежды и счастья, - поделилась Марина Теплова.

Артисты столичных театров уже отыграли спектакли в Москве, Краснодаре, Симферополе, Севастополе, Ростове-на-Дону, Твери, Рязани и Орле. Для школьников играют их ровесники – актеры театральной студии Светланы Горшковой, а также взрослые артисты московских театров.

В Орле юные зрители посмотрели детскую музыкальную сказку Евгения Крылатова «Красная шапочка & Серый волк» и спектакль-урок «Юная любовь в пяти театральных измерениях», созданный по мотивам трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Честный диалог со сверстниками через искусство и творчество помогает отвлечь детей от ужасов переживаний и перенесенных лишений.

Режиссер Светлана Горшкова поделилась воспоминаниями о том, как возникла идея масштабного проекта «Юные актеры – детям Донбасса.

- Целью нашего проекта является поддержка детей Донбасса. Мы хотим поддержать их и сказать, что они не одни, что мы с ними, и мы готовы их порадовать. В мае 2022 года мы сыграли четыре спектакля «Война глазами детей», на которых собирали подарки и письма для детей из Мариуполя. В ответ мы получили много писем с благодарностью и пожеланиями увидеть наши спектакли. А в нашем репертуаре есть прекрасные постановки для детей и подростков, которые дают возможность как получить новые знания, так и отдохнуть, посмеяться и просто провести хорошо время. И мы приняли решение поехать к детям, нуждающимся в спектаклях, где заняты не только взрослые актеры, но и дети. Юным зрителям, которые находятся сейчас в тяжелой ситуации, очень важно понимать, что о них помнят и их поддерживают ровесники со всей России, - отметила Светлана Горшкова.