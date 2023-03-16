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Детям мобилизованных орловцев закупили памперсы и детское питание. В 150 семьях военнослужащих воспитываются малыши до трех лет.

Администрация Орла взяла под опеку более 800 семей участников специальной военной операции.

– С сентября прошлого года уже родилось 10 детишек, а еще пять женщин только готовятся стать мамами. К таким семьям, безусловно, особое внимание, – уточнили в пресс-службе мэрии Орла.

Администрация областного центра при поддержке Орловского регионального отделения Российского Детского фонда во второй раз закупила памперсы, детское питание, средства для ухода за детьми.

Как сообщила первый заместитель мэра Орла Ирина Проваленкова, сумма закупки составила 100 тысяч рублей.