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НовостиОбщество16 марта 2023 11:45

По решению суда в Малоархангельске ограничат свободный доступ в заброшенное здание

Соответствующий иск подал районный прокурор
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

По решению суда в Малоархангельске ограничат свободный доступ в заброшенное здание. Соответствующий иск подал районный прокурор.

Проверкой соблюдения федерального законодательства занялась прокуратура Малоархангельского района. Оказалось, что по улице Карла Либкнехта расположено заброшенное здание, которое не используется и пустует уже длительное время. Территория вокруг него не огорожена, а проникнуть туда может любой желающий. Здание находится в собственности Малоархангельского РАЙПО.

Соответствующих мер по содержанию здания в нормативном состоянии собственник не принимал. В связи с этим прокурор обратился с иском в суд.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, суд обязал собственника ограничить свободный доступ в заброшенное здание. Исполнение судебного акта контролирует прокуратура.