Фото: пресс-служба правительства Орловской области

На Орловщине проводят командно-штабные учения по ликвидации ЧС. В мероприятии приняли участие орловские чиновники.

Основной целью учений является отработка вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На первом этапе проведения командно-штабного учения участники рассмотрели вопросы приведения органов управления и сил ОТП РСЧС в готовность к реагированию на ЧС в паводкоопасный период.

Кроме того, чиновники и сотрудники МЧС обсудили организацию работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. Отдельное внимание участники уделили вопросам оказания орловцам финансовой помощи в связи с нарушением условий их жизни и утратой имущества в результате ЧС.