Фото: Мемориальный Дом-музей В.А. Русанова

Орел посетит путешественник Валерий Сушков. Он проведет лекцию о филатуризме и «открытый урок географии» в Мемориальном Доме-музее В.А. Русанова.

16 марта в 15:00 в Мемориальном Доме-музее В.А. Русанова в Орле состоится торжественная Церемония спецгашения почтового выпуска «Великие русские путешественники. Под призмой филатуризма: Владимир Александрович Русанов». На мероприятии будет присутствовать автор проекта, исследователь-путешественник, историк почты, автор и руководитель проекта «POSTVENTURE & Почтовое приключение» Валерий Сушков.

Он проведет лекцию «Филатуризм. Новое понятие в мировой практике туризма» и «открытый урок географии». Помимо этого, в ходе творческой встречи Валерий Сушков расскажет, за что дают Географический Оскар, что такое филатуризм, и как увлечь почтовыми путешествиями по России многих людей.

Гостям мероприятия покажут фильм об экспедиции «Невероятные приключения почтмейстера, конверта и марки. Аэростатная почта», удостоенный различных наград в 2021-2023 гг. на 20-ти Национальных и Международных кинофестивалях Англии, США, Франции, Индии, ОАЭ, Турции, Бутана, Бенина, Сербии, Венгрии, Хорватии, Литвы и Черногории.

Самым активным участникам лекции и творческой встречи подарят почтовые артефакты из авторских филатуристских экспедиций Валерия Сушкова.