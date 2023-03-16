Фото: отечественные автомобили Фото: Елена Зябкина

В Орловской области подешевели автомобили. Цена на легковушку российского производства в среднем упала на пять тысяч рублей.

В марте 2023 года новый легковой отечественный автомобиль в регионе можно преобрести в среднем за 862,6 тысячи рублей, что на 4,8 тысяч рублей дешевле, чем в начале года. Такие данные приводит Орелстат.

При этом, цена на российские автомобили на Орловщине ниже среднеокружного уровня на 64 тысячи рублей, среднероссийского – более чем на 70 тысяч рублей. В среднем по округу и по стране цена на отечественное авто с начала года выросла на 15,6 тысяч рублей и 9,8 тысяч рублей соответственно.

Цена на рынке легковых авто иностранных марок в регионе снизилась в среднем на 63,2 тысяч рублей, а среднеокружные и среднероссийские цены выросли на 25,2 тысяч рублей и 12 тысяч рублей соответственно.