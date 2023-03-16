Фото: пресс-служба правительства Орловской области

На Орловщине в топкой западне оказались две кареты скорой помощи. Медикам понадобилась подмога спасателей.

Паводок в регионе отрицательно повлиял и на работу скорой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, 15 марта около восьми часов утра спасатели Малоархангельского района выезжали в деревню Костюрино, где помогли отбуксировать застрявший автомобиль скорой помощи.

Затем, 16 марта в три часа ночи сотрудники МЧС Глазуновского района выезжали на аналогичный вызов в село Сеньково, где также потребовалась буксировка кареты скорой помощи.