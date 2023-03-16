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С начала года орловцы заключили более сотни социальных контрактов. По ним жители региона ищут работу, осуществляют предпринимательскую деятельность и ведут подсобное хозяйство.

Об этом рассказали в Департаменте социальной защиты. По состоянию на март месяц жители Орловской области заключили 146 социальных контрактов. Из них 54 контракта направлены на поиск работы, 51 – на осуществление предпринимательской деятельности, 15 – на ведение личного подсобного хозяйства и 26 – на другие мероприятия, помогающие преодолеть трудную жизненную ситуацию и повысить уровень доходов жителей региона.

Основным критерием для заключения социального контракта является величина среднедушевого дохода семьи или одинокого человека за три месяца до подачи заявления. Помощь от государства возможно получить в том случае, если этот доход ниже величины регионального прожиточного минимума.