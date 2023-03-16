Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские спасатели сняли с дерева двух котов. Животные не могли спуститься на протяжении нескольких суток.

15 марта около трех часов дня на Щепной площади города Орла помощь спасателей понадобилась двум представителям орловской фауны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Неравнодушные жители соседних домов обратились в пожарно-спасательную службу и просили снять с дерева двух котов, которые просидели там уже несколько дней. Учитывая, что в этот момент помощь людям не требовалась, пожарные откликнулись на просьбы об оказании помощи животным. Так как коты находились на высоте нескольких метров над землей, спасатели поднимались к ветке дерева на автолестнице. В итоге пожарным удалось благополучно снять животных. Дальнейшая судьба четвероногих неизвестна.

Всего за последние сутки сотрудники МЧС выезжали на помощь орловцам 18 раз.