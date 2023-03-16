Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Матерей и жен мобилизованных орловцев учили бороться с отчаянием и страхом за своих мужчин. Советы женщинам дал настоятель Введенского храма протоиерей Дмитрий Канищев.

За чашкой чая женщины поговорили со священником о специальной военной операции и духовной жизни. Орловчанки спрашивали у отца Дмитрия, как преодолеть отчаяние, тревогу и страх за своих мужчин. Батюшка выразил им слова поддержки и посоветовал молиться.

Священник также рассказал о помощи, которую Орловская епархия оказывает участникам СВО и их семьям. Сам отец Дмитрий тоже нередко бывает на линии фронта, доставляет воинам гуманитарные грузы от жителей Орловщины и духовно окормляет солдат.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, участники встречи сошлись во мнении, что такие сборы должны стать традицией.