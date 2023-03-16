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В Орловской области более 700 будущих мам получили родовые сертификаты. На их оплату направили почти восемь миллионов рублей.

Такие данные приводит орловское отделение Социального фонда. Так, с января этого года поступило 746 талонов родовых сертификатов за рождение 753 детей на общую сумму свыше 7,8 миллионов рублей. Этот сертификат предназначен для оплаты услуг государственных медицинских организаций, которые оказывают помощь женщинам в период беременности, в момент родов, а также новорожденным и детям в первый год жизни.

Родовой сертификат можно получить после постановки на учет по беременности. Когда срок достигнет 30 недель, женская консультация оформит сертификат самостоятельно в виде электронного документа.

Номинальная сумма родового сертификата составляет 12 тысяч рублей. Деньги с него обналичить нельзя, все средства за оказанные услуги будут направлены в медицинскую организацию.