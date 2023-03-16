Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 марта 2023 6:52

Под Орлом едва не сгорел жилой дом

Пожар произошел 15 марта
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Под Орлом едва не сгорел жилой дом. Пожар произошел 15 марта.

Жилой двухквартирный дом в деревне Извеково Орловского муниципального округа загорелся около десяти часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в обеих квартирах выгорела кровля, внутренние помещения повреждены огнем. Пострадавших в здании спасателями обнаружено не было. Причину пожара еще придется установить специалистам.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области пожарные потушили два возгорания.