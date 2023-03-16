Фото: национальный парк "Орловское полесье"

В Орловском полесье началась подготовка к пожарному сезону. Профилактические мероприятия прошли в Знаменском и Хотынце.

Как сообщают в пресс-службе национального парка, была проведена проверка готовности к пожарному сезону органов управления, сил и средств Знаменского и Хотынецкого районных звеньев Орловской областной территориальной подсистемы РСЧС. По итогам проверки пожарная система районов была признана готовой.

Отмечается, что контроль за противопожарным состоянием единственной в Орловской области особо охраняемой природной территории федерального значения, осуществляют государственные инспектора в области охраны окружающей среды Учреждения.

– Для этих действий разработаны семь маршрутов наземного патрулирования протяженностью 138 километров. Для тушения пожаров на территории Орловского полесья создана команда пожаротушения в составе 30 человек, на вооружении которой 10 единиц специальной техники, – уточнили в пресс-службе Орловского полесья.