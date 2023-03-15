Фото: Нина Соколова

В орловском селе появится детская площадка после прокурорской проверки. Требования ведомства удовлетворил суд.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории Моховского сельского поселения Покровского района отсутствуют детские спортивные и игровые площадки. К слову, там проживает более 500 человек, 90 из которых – дети.

По информации прокуратуры Орловской области, в суд было направлено исковое заявление об обязании администрации Моховского сельского поселения обустроить на территории населенного пункта безопасную детскую спортивно-игровую площадку. Кроме того, чиновники должны будут выбрать эксплуатирующую организацию, которая проконтролирует техническое состояние площадки, ее обслуживание, а также ремонт оборудования и покрытия.

Требования прокурора удовлетворил Покровский районный суд.