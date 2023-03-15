Фото: Ирина Кабанова

Орловская область стала одним из самых финансируемых регионов России в сфере IT-бизнеса. В ЦФО Орловщина по этому показателю занимает второе место после Москвы.

В прошлом году объем финансовой поддержки орловских МСП-разработчиков ПО и IT-компаний составил 353 миллионов рублей. Эта цифра соответствует пятому месту по России после Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Пермского края. В Орловскую область привлечены наибольшие объемы финансовой поддержки малого и среднего IT-бизнеса среди регионов ЦФО, если не брать в расчет столицу России. Финансовая государственная поддержка отсутствует только в двух регионах ЦФО – Курской и Липецкой областях.

Отметим, что в целом по России объем господдержки малого и среднего IT-бизнеса увеличился почти в три раза до 12 миллиардов рублей в 2022 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».