Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области принял участие в заседании оперштаба Минздрава России. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.

Заседание прошло под председательством Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Об этом сообщает пресс-служба првительства Орловской области.

Участники обсудили реализацию механизмов по увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Глава Минздрава поставил перед регионом задачу по наращиванию объема диспансеризации населения. Помимо этого продолжится и развитие первичного звена здравоохранения, увеличится объем высокотехнологичной медпомощи населению.

В этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Орловской области запланировано строительство детской поликлиники в городе Ливны, капитальный ремонт 11 объектов здравоохранения, завершится капитальный ремонт переходящих с 2022 года объектов. Кроме того, заключен контракт на приобретение для учреждений здравоохранения 14 легковых автомобилей. Ожидается покупка 45 единиц медицинского оборудования для 12 организаций здравоохранения Орловщины.

На реализацию госпрограммы развития здравоохранения России в 2023 году предусмотрено 665 миллиардов рублей, из которых 252,3 миллиардов рублей составят межбюджетные трансферты.