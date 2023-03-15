Фото: Нина Соколова

В Орле ищут подрядчика для ремонта двух проблемных дорог. Участки находятся на улицах Деповской и Благининой.

Аукцион стартовал на портале Госзакупки. Максимальная стоимость работ на двух объектах составит 26,8 миллионов рублей. Подрядчика определят в конце марта. На улице Благининой предстоит выполнить капремонт, восстановить дорожную одежду и обустроить тротуары из плитки. А на улице Деповской - заменить асфальт на проезжей части, отремонтировать тротуары, облагородить зеленую зону и установить более мощное освещение.

Срок сдачи объектов – 30 июня. Гарантия на работы – 7 лет.

- Кроме этого объявлен поиск подрядчика, который до середины лета разработает проектно-сметную документацию на капремонт кольцевой развязки в Северном районе на пересечении улицы Раздольной, улицы Михалицына и улицы Силикатной, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.