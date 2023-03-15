Фото: Нина Соколова

В поселке под Орлом поймали мужчину с пакетиком марихуаны.

Полицейские завели уголовное дело.

Пьяного 39-летнего жителя Урицкого района сотрудники полиции задержали за нарушение общественного порядка. В отделе при проведении личного досмотра правоохранители нашли у мужчины пакетик с высушенной растительной массой. Находку направили в Экспертно-криминалистический центр, где подтвердили, что это – марихуана массой 12, 1 граммов.

Полицейским задержанный орловец рассказал, что осенью он нашел куст дикорастущей конопли в лесу и высушил его для личного потребления.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в отношении

подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Предварительное расследование продолжается.