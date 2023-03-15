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В Орловской области родители детей, страдающих диабетом, смогут получить компенсацию за лекарства. Подавать заявление на выплаты можно раз в месяц.

Право на получение компенсации имеет один из родителей или усыновителей ребенка-инвалида. При этом он должен будет являться гражданином РФ, проживать на территории Орловской области, страдать сахарным диабетом первого типа и нуждаться в использовании непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Компенсация размером не более 10 тысяч рублей ежемесячно будет выплачиваться для покрытия расходов на необходимые для ребенка расходные материалы. Заявление о выплате компенсации можно подать в учреждение социальной защиты по месту жительства либо по месту пребывания.

С конца 2022 года родителям ребенка с диабетом первого типа можно предъявлять выписки из банка, ранее учитывались только чеки, подтверждающие расходы.