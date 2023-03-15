Фото: Нина Соколова

Орловчанка доверила ключи от своей квартиры приятелю и лишилась 16 тысяч рублей. Молодого человека заключили под стражу.

27-летний орловец частенько заходил в гости к своей знакомой. Девушка другу доверяла и дала ему ключи от своей квартиры. В отдел полиции она обратилась, когда не обнаружила хранившиеся дома деньги.

Где находится предполагаемый воришка, выяснили сотрудники уголовного розыска. Молодого человека задержали. В краже 16 тысяч рублей он признался и рассказал, что стащил деньги у подруги, когда той не было дома. К моменту задержания всю сумму он успел потратить.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража). По информации пресс-службы регионального УМВД, орловца заключили под стражу. В настоящее время ведется следствие.