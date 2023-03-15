Орловцы смогут дистанционно пожаловаться на некачественную продукцию в Роспотребнадзор Фото: Елена Зябкина

Орловцы смогут дистанционно пожаловаться на некачественную продукцию в Роспотребнадзор. Публикуем номера телефонов для связи.

Роспотребнадзор с 15 по 24 марта проведет удаленные консультации по защите прав потребителей. Такую информацию сообщили в ведомстве.

Жители региона смогут по телефону получить ответы на интересующие их вопросы в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, с перерывом с 13:00 до 13:45.

Позвонить можно будет по следующим номерам: 41-52-52, 42-29-67,42-26-59 – управление Роспотребнадзора по Орловской области; 75-02-76 – Консультационный центр для потребителей.

Кроме того, орловцы могут отправлять свои запросы в официальных соцсетях ведомства Телеграм https://t.me/rpn57 и ВКонтакте https://vk.com/rpn57.