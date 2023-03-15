Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле пройдет автопробег к годовщине присоединения Крыма к России. Стать участниками смогут все желающие.

Волонтерская организация «По ZOVу сердца» при поддержке администрации Орла в годовщину воссоединения Крыма с Россией проведет автопробег «Крым, Донбасс, Россия – навсегда!».

Общий сбор участников назначен на 10 утра, 18 марта, на парковке ТЦ «РИО». Старт – в 11:00. Маршрут пройдет по местам боевой славы Орловщины, финиш – у памятника Танкистам-фрунзенцам, где состоится церемония возложения цветов.

Как отмечают в пресс-службе администрации областного центра, при себе нужно иметь флаги России, можно – Орла, Орловской области, Донбасса. Подробнее о пробеге и правилах участия можно узнать в группе «По ZOVу сердца».