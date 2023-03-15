Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области проведут ряд мероприятий к годовщине Судбищенской битвы. В 2025 году пройдет 470 лет со дней сражения.

В честь предстоящей годовщины на территории области состоится ряд мероприятий по сохранению исторической памяти о Судбищенской битве. Планы по их реализации обсудили на совещании в областной администрации.

Так, в этом году стартует первый этап проектных работ по созданию мемориального комплекса «Судбищенская битва». В федеральном бюджете на осуществление этой идеи предусмотрено 700 миллионов рублей – 100 миллионов рублей на 2023 год и по 300 миллионов на 2024 и 2025 годы.

Также в этом году разработают концепцию мемориального комплекса «Судбищенская битва». Соответственная документация размещена на портале Госзакупок. Начальная цена контракта – 23,7 миллиона рублей.

Помимо этого, в этом году запланированы археологические работы на территории памятника «Судбищенская битва 1555 года» в Новодеревеньковском районе и на объекте «Детинец Орловской крепости» в городе Орле.