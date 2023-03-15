Фото: ОРОО "Совет солдатских матерей"

Два орловских добровольца погибли в зоне СВО. Контракт на военную службу они заключили в октябре 2022 года.

21 декабря прошлого года во время боевых действий в Макеевке, ЛНР, погиб орловец Александр Кучеров, а 1 февраля при выполнении военных задач в ходе СВО на территориях ЛНР И ДНР погиб Игорь Ксендзык. О гибели бойцов сообщили в региональном Совете солдатских матерей.

Игорь Ксендзык родился 1 июля 1980 года в городе Жмеринка Винницкой области. Мужчина работал генеральным директором в орловской компании по работе с отходами. На специальную военную операцию Игорь Ксендзык отправился добровольцем в октябре 2022 года.

1 февраля в приграничной зоне города Кременная в ЛНР их взвод подвергся минометному обстрелу. Под шквалистым огнем Игорь Ксендзык начал выводить сослуживцев из-под обстрела в безопасное место. Со слов сослуживцев, он уходил последним, прикрывая бойцов, но сам не смог спастись. Боец награжден орденом Мужества посмертно. У него осталась жена и трое детей.

Александр Кучеров родился 3 апреля 1971 года в городе Атбасар Целиноградской области, Казахстан. В 1989 году его был призвали на военную службу в Иркутск. В 1995 году Александр женился, а в 2000 году семья переехала в Орловскую область. Последующие годы Александр работал на Мценском заводе Коммаш.

25 октября 2022 года мужчина пошел добровольцем на СВО. По словам его жены, он отлично проявил себя на фронте, сослуживцы любили и уважали его. 21 декабря 2022 года во время боевых действий в Макеевке рядом с Александром разорвался снаряд, боец погиб на месте. Похоронили героя на Болховском кладбище в Мценске.