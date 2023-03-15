Фото: скриншот из видео мэрии Орла

Орловский мобилизованный депутат Владимир Строев с передовой поблагодарил земляков за поддержку. Накануне он получил собранный орловцами гуманитарный груз.

Видеообращение народного избранника со словами благодарности в адрес жителей Орла опубликовала мэрия.

"Уважаемые жители Орла, хочу поблагодарить вас за оперативную поддержку, которую вы оказали нашему батальону и моей роте в частности", - обратился к землякам Владимир Строев.

Мотострелковой роте, в который служит депутат, передали 350 килограмм медикаментов и продуктов питания.

Напомним, в конце октября прошлого года Владимира Строева призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.