Фото: Нина Соколова

Орловцы хранят в рублях практически все свои сбережения. Доля рублевых вкладов составляет 97%.

Как сообщает орловское отделение Банка России по ЦФО, по состоянию на начало 2023 года у жителей Орловкой области во вкладах хранилось 112 миллиардов рублей. Это на 9% больше суммы сбережений орловцев в прошлом году. На первое января 2022 года на счетах жителей региона было чуть более 102 миллиардов рублей.

За год также выросли депозиты юридических лиц и сумма средств на счетах индивидуальных предпринимателей. У юридических лиц – на 11%. По состоянию на первое января 2023 года на счетах орловских организаций было 19,5 миллиардов рублей. Еще сильнее увеличились депозиты индивидуальных предпринимателей – на 15%. У них на счетах хранится 5,6 миллиардов рублей.