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НовостиПроисшествия15 марта 2023 8:12

Орловец из ревности зарезал свою спутницу

Теперь мужчина предстанет перед судом
Ирина КАБАНОВА
Фото: СУ СК России по Орловской области

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего города Орла, который обвиняется причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Следствием установлено, что в декабре 2022 года ранее судимый обвиняемый, будучи пьяным, поругался со своей 28-летней знакомой. На почве ревности мужчина ударил спутницу складным туристическим ножом в бедро. От полученного ранения девушка скончалась.

Орловец полностью признал вину в совершенном преступлении. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.