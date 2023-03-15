Орловец из ревности зарезал свою спутницу

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего города Орла, который обвиняется причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Следствием установлено, что в декабре 2022 года ранее судимый обвиняемый, будучи пьяным, поругался со своей 28-летней знакомой. На почве ревности мужчина ударил спутницу складным туристическим ножом в бедро. От полученного ранения девушка скончалась.

Орловец полностью признал вину в совершенном преступлении. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.