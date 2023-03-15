Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области будут развивать промышленный туризм. Дорожную карту уже утвердили.

На Орловщине в рамках развития промышленно-туристической сферы планируют организовать выставки продукции местных предприятий. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Кроме того, предусмотрены региональные меры поддержки для туроператоров и организаций-участников, реализующих промышленные туры, в том числе экскурсии для школьников и студентов.

В планы правительства региона также входит создание раздела о промышленном туризме в Орловской области на Туристическом портале Орловской области. В перспективе его ходят включить в федеральную карту Prom Tourism.