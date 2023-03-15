Фото: пресс-служба администрации города Орла

Мария Родштейн стала главным архитектором Орла. Ранее эту должность занимал Владимир Плотников.

Мэр Орла Юрий Парахин представил нового начальника управления градостроительства администрации Орла. Им стала Мария Родштейн, которая прежде занимала должность заместителя начальника управления градостроительства администрации Орла. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Орловчанка Мария Родштейн родилась 6 августа 1982 года. Новый главный архитектор имеет четыре высших образования, в том числе строительное – окончила магистратуру в Орловском государственном аграрном университете имени Николая Парахина. Свой трудовой путь начала в 2004 году с должности воспитателя в Некрасовской школе-интернате.

С 2005 года Родштейн работала в различных коммерческих организациях инженером, замначальника отдела топографо-геодезических изысканий, начальником архитектурно-планировочного отдела, главным архитектором.

До Марии Родштейн с осени 2019 года городское управление градостроительства возглавлял Владимир Плотников.