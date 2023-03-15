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НовостиОбщество15 марта 2023 7:06

Пьяный орловец отправился в отдел полиции за хулиганство на заправке

Дебош случился в Заводском районе Орла
Елена Зябкина
Фото: управление Росгвардии по Орловской области

Фото: управление Росгвардии по Орловской области

Пьяный орловец отправился в отдел полиции за хулиганство на заправке. Дебош случился в Заводском районе Орла.

Инцидент произошел утром 14 марта на АЗС на Карачевском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

Работников заправки напугали действия пьяного посетителя, который выкрикивал нецензурные выражения в адрес окружающих и всячески препятствовал работе АЗС.

Спустя несколько минут после сообщения о правонарушении на место происшествия прибыли силовики.

– Наряд силовиков предотвратил дальнейшие хулиганские действия 39-летнего дебошира, задержал его и передал в отдел полиции, – уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.