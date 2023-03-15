Фото: Алексей Булатов

Орловские судебные приставы проведут прием по защите прав мобилизованных. Мероприятие состоится 16 марта.

Об этом сообщает УФССП России по Орловской области. Так, судебные приставы в ходе личного приема окажут адресную консультативную помощь семьям мобилизованных орловцев, а также тем, кто проходит службу в Вооруженных Силах РФ и принимает участие в спецоперации.

Прием жителей региона пройдет 16 марта с 10 до 18 в УФССП России по Орловской области по адресу: ул. Авиационная, д. 5, а также в городских и районных подразделениях судебных приставов.

Помимо этого, 16 марта с 11 до 13 орловцев проконсультируют специалисты службы на базе Семейного многофункционального центра по адресу: ул. Комсомольская, д. 102 «а». При себе нужно иметь паспорт.