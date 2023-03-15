Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом водитель «семерки» сбил молодую девушку. Она попала в больницу.

По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло вечером 14 марта на автодороге Орел-Брянск-Смоленск. 43-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2107" ехал по данной дороге со стороны Орла в сторону Брянска и сбил 22-летнюю девушку., которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в ООКБ Орла и отпустили после оказания медицинской помощи.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых один человек получил телесные повреждения.