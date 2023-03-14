Орловская прокуратура помогла семье получить благоустроенное жилье по договору соцнайма. Ранее орловцы жили в аварийном доме.

На момент прокурорской проверки семья из двух человек жила в доме № 88 по улице 2-я Курская. Семь лет назад дом признали аварийным. Здание подлежало реконструкции. Ответственные лица не торопились переселять жителей аварийного дома в благоустроенные квартиры по договору социального найма.

В суд с иском об обязании Жилуправления предоставить данной семье соответствующее жилое помещение обратился прокурор Железнодорожного района.

По информации прокуратуры Орловской области, решением Советского районного суда исковые требования прокурора были удовлетворены. Решение пока не вступило в законную силу.